Prima categoria. Fusignano-show: lo Sporting seppellito sotto 8 gol. Il Marina inciampa in casa col Vecchiazzano

Nel girone G di Prima Categoria, roboante vittoria del Real Fusignano che travolge 8-0 lo Sporting Predappio grazie anche ad una tripletta del bomber Nicoletti e a una doppietta di Pirazzoli. Sconfitta casalinga per il Marina (0-2 col Vecchiazzano) sempre più ultimo. Buon pari (0-0) per l’Only Sport con la Pianta. Nel girone M di Seconda pari per la capolista Stella Azzurra (1-1 con Psp) ma non ne approfitta la Vis Faventia che cade abbastanza inaspettatamente 3-0 a Santagata, lanciata da una doppietta di Matteo Billi.

Nel girone N, invece, torna in testa la Fiumanese che vince in rimonta 2-1 a Punta Marina. Tiene comunque il passo la Stella Rossa, vittoriosa sempre 2-1 in casa del Real. Risultati recuperi. Prima Categoria (14ª giornata). Girone G: Marina-Vecchiazzano 0-2 (35’ pt L. Migogna, 40’ pt M. Pirani), Only Sport Alfonsine-Pianta 0-0, Real Fusignano-Sp. Predappio 8-0 (8’ pt e 16’ pt Nicoletti, 33’ pt Di Pinto, 3’ st Pirazzoli, 24’ st Tunde, 29’ st rig. Pirazzoli, 32’ st Belletti, 36’ st Nicoletti). Classifica: Savarna 29; Bagnacavallo 26; R. Fusignano 23; Vecchiazzano, S. Vittore 22; F. Ghiaia 20; Meldola 19; S. Sofia, Savio 18; Pianta, Sp. Predappio, Modigliana 17; Carpena, S. Pancrazio, Only Sport 16; Marina 7. Girone F: P. Bubano-Pontevecchio 3-2, Funo-Fontanelice 0-0, Reno Molinella-Murri 2-0, Savena-T. Pedagna 0-0. Classifica: T. Pedagna 29; Dozzese 27; Basca 25; Pontevecchio 24; R. Molinella 23; Fly, Cotignola 21; C. del Rio, Fontanelice 19; P. Bubano 18; Funo 17; Libertas 16; Savena 14; Murri 11; V. Faenza 10; Fossolo 7. Seconda Categoria (13ª giornata). Girone M: Santagata Sport-Vis Faventia 3-0, St. Azzurra-Psp Imola 1-1. Ieri sera: Bagnara-Brisighella. Girone N: Porto Fuori-Low Street 2-0, Punta Marina-Fiumanese 1-2, Real-Stella Rossa 1-2. Terza Categoria (14ª giornata). Girone A: Lido Adriano-Saline Romagna 1-1.

u.b.