Prima categoria. Gallo a Casalecchio. Pontelagoscuro riceve il Ravarino

Il Gallo (ore 14.30) cercherà di difendere il primato in classifica dall’assalto del Real Casalecchio, penultimo in classifica ma in grado di vincere domenica scorsa sul campo della matricola terribile La Dozza, nel derby bolognese. I granata hanno rafforzato la difesa con Skabar, esperto centrale difensivo che arriva dal Sant’Agostino e vanta trascorsi nel Galeazza, Ponte e Argentana. E’ con le valige in mano il portiere Manfredini, fortemente richiesto dal Copparo, ma "non possiamo farlo andar via fintanto che non avremo trovato un rimpiazzo", spiega il presidente dei galletti Carlo Baldissara. Il Gallo a Casalecchio sarà anche senza Lettieri per una distorsione al ginocchio, pertanto farà coppia con Panzavolta l’attaccante Bianchi. E a proposito del Copparo, il club rossoblù non potrà schierare il nuovo acquisto Fabio Franceschini per un problema fisico, e nemmeno il figlio Samuele, che ha preferito accettare l’offerta del Basca. Ad Anzola andrà la squadra che ha sconfitto il quotato Ravarino. "L’Anzolavino è una nobile decaduta – dice mister Sergio Cestari –, dispone di giocatori di categoria superiore e non possiamo permetterci di sottovalutarla. Speriamo di allungare la striscia positiva che ci ha portato, negli ultimi tre turni, a portare a casa sette punti". Salterà la trasferta l’attacca Jacopo Davo. Per quanto riguarda le altre ferraresi, la Codigorese farà visita alla Ceretolese, il Pontelagoscuro riceve il Ravarino, infine l’Amici di Stefano sarà di scena a Bologna contro La Dozza.