Prima categoria. Gallo in testa, la Codigorese è ai minimi termini

Canta il Gallo, che resta in testa alla graduatoria grazie al gol partita di Mirko Bianchi contro il Sala Bolognese, attenzione a quello che succede alle spalle della squadra del presidente Carlo Baldissara, dove sta rimontando con forza il Galeazza, che ha vinto in casa della Ceretolese. Un colpaccio a suon di gol, quelli messi a segno da Vaccari e Nicoli, che mister Panzetti si è portato da Casumaro. Ha tenuto testa al Persiceto per oltre un’ora la Codigorese, ma poi ha dovuto arrendersi. Tra i realizzatori Mattia Veronesi, che Diego Grassi aveva allenato ai tempi della Copparese. L’ex Mesola doveva andare a Porotto, qualche contatto c’era stato anche con il Gallo, alla fine è andato a San Giovanni in Persiceto. Per i granata del Delta ora sono guai, la classifica è complicata. "Tanto per cambiare sono stato costretto a mandare in campo una squadra fortemente rimaneggiata, con tanti giovani e giovanissimi del settore giovanile – dice il tecnico della Codigorese – senza la bellezza di 9 elementi, tra infortunati, squalificati e altri alle prese con impegni di lavoro. Nonostante tutto ce la siamo giocata, alla mezz’ora del secondo tempo il risultato era ancora in equilibrio". Il 2024 finirà con due scontri diretti per la salvezza. "Tra mercoledì e domenica ci giochiamo una fetta di salvezza: mercoledì in casa con il Casalecchio e domenica in trasferta con l’Airone. Per fortuna in settimana si dovrebbe svuotare l’infermeria".