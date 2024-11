Prima Categoria. Gallo sfida il Ravarino, Codigorese con la capolista

In Prima categoria c’è l’orario anomalo della gara del Pontelagoscuro sul sintetico di Vado contro lo Sporting, le 16.30. Questo perché sullo stesso campo, ma alle 14.30, contro il Vado giocherà la Portuense, quindi si slitterà alle 16.30, dopo la gara di Promozione. "Non cambia granché – dice il direttore sportivo biancazzurro Marcello Sfargeri – un piccolo handicap: si giocherà con la luce artificiale. Nel merito dei nostri avversari, affrontiamo una squadra giovane e veloce, oltre tutto in casa sono pericolosi: 3 vittorie in altrettante partite, mentre si inverte il rendimento in trasferta, 3 sconfitte in altrettante gare. Prova ne sia che nel turno precedente hanno perso 4-0 ad Anzola, mentre noi abbiamo vinto il derby con il Gallo". Il Ponte sarà senza bomber Zappi, che si è infortunato in allenamento. L’attaccante è davvero sfortunato: era rientrato dopo due mesi domenica scorsa, giocando nell’ultima mezz’ora, poi il ko per un risentimento muscolare. Scontro diretto per i piani alti per il Gallo (nella foto Panzavolta), che riceve il quotato Ravarino. "Dobbiamo approfittare del confronto diretto per tenerli a distanza – è l’incitamento del presidente Carlo Baldissara – La classifica è molto corta e se vogliamo restare in scia della capolista Galeazza dobbiamo fare bottino pieno".

E’ una sfida salvezza in piena regola a Calderara di Reno per il Copparo, che giocherà contro il fanalino di coda Airone. "Attenzione a sottovalutare la formazione bolognese – ammonisce Yuri Scaramelli, capitano rossoblù – vale più della posizione che ricopre in classifica, oltre tutto non siamo nelle condizioni di prendere sotto gamba nessuno. Resto dell’avviso che abbiamo lasciato dei punti per strada, soprattutto a Sala Bolognese, dove abbiamo dominato e raccolto un solo punto". Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume farà visita proprio al Sala Bolognese, testa-coda invece per la Codigorese, che riceve la capolista Galeazza. Infine, la matricola Amici di Stefano riceve il Persiceto.