Prima categoria. Galluzzo, che novità. E’ Massi la garanzia

Audace Galluzzo con tanti volti nuovi e progetti ambiziosi. La squadra è pronta ad affrontare l’impegnativo campionato di Prima Categoria, girone E, che è un vero e proprio raggruppamento di ferro. "Il Galluzzo cercherà di ben figurare - afferma il dirigente Franco Tanini - e centrare l’obiettivo play off. Una squadra rivoluzionata che ben unisce esperienza e gioventù e vedrà in panchina il ritorno all’attività di mister Massimo Massi (nella foto con il vice Paolo Melcher), con illustri trascorsi da portiere e poi da allenatore in Olimpia Firenze, Borgo a Buggiano, Grassina, Fiesole e Pontassieve. Speriamo di amalgamare il nuovo gruppo in tempi brevi e uscire dal campo a testa alta contro ogni avversario. Domenica esordio in Coppa Toscana allo stadio Bozzi delle Due Strade contro il Porta Romana alle 15,30".

Ecco il gruppo della prima squadra con la presenza di undici nuovi giocatori e alcuni Juniores regionali aggregati. Portieri: Edoardo Barlacchi (2005, promosso dagli Juniores regionali), Pietro Volpi (nuovo dal Casellina). Difensori: Andrea Ammannati, Niccolò Burgassi, Cosimo Cianciulli, Tommaso Conti (dal Grassina Belmonte), Francesco Galli, Filippo Giovannoni (dal San Piero a Sieve), Giulio Piccini (dal Chianti Nord), Simone Ulivi (nuovo dal Cubino). Centrocampisti: Lapo Bargioni, Damiano Dall’Era (dal Grassina Belmonte), Antonio Santucci (dal Grassina Belmonte), Stefano Terzani, Mokhless Yasser (dal Pontassieve), Lorenzo Caparrini (dalla Lastrigiana). Attaccanti: Giovanni Di Tommaso (dal Cerbaia), Marco Leporatti, Gianmatteo Paoletti, Duccio Rosi (dal Porta Romana). Allenatore: Massimo Massi; staff tecnico: Paolo Melcher e Simone Poggi; dirigente accompagnatore Maurizio Pieri; preparatore portieri: Duccio Vanni. Presidente Franco Angelozzi, responsabili area tecnica Paolo Pazzi e Franco Tanini, addetto stampa Antonio Patruno; collaboratore prima squadra Alessandro Della Lunga.

Francesco Querusti