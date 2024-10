Prima categoria. Gambassi, oggi arriva l’Ambra . Un’altra occasione da sfruttare

Un’occasione da sfruttare oggi per il Gambassi per dare continuità a questo ottimo inizio di stagione. Alle 14.30, infatti, i giallorossi termali ospitano l’Ambra, formazione attualmente penultima in classifica con soli tre punti, ben undici in meno degli uomini di Falco, e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Gli aretini però fuori casa hanno perso solo una volta. Assenti nelle fila del Gambassi, ancora imbattuto e sempre vittorioso in casa senza reti al passivo, gli squalificati Bak Said e Buscè. (Nella foto di Gasperini/fotocronache Germogli Samuele Bandini)