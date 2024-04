"Prima categoria girone E: Fonteblanda sorride, Manciano in bilico"

Domenica avara di risultati per le formazioni maremmane del girone E di Prima categoria. Due pareggi nei due derby della provincia ed a sorridere è stata solamente la squadra del Fonteblanda allenata da Miraldo Sabatini (nella foto). La capolista Massa Valpiana, già promossa, con i giocatori contati, ha pareggiato in casa contro il Monterotondo. Massa Valpiana che è praticamente oramai in vacanza, visto il salto di categoria avvenuto oramai da diverse settimane e prima della classe che muove la propria classifica fino al 64 punti, mentre i rossoverdi salgono a quota 32 punti a braccetto con l’Argentario. Entrambe le formazioni sono fuori dai playout anche se i santostefanesi hanno impattato 0-0 nel derby col Manciano fanalino di coda. Monterotondo e Argentario però non potranno perdere punti nelle prossime giornate. Manciano che gioca una buona prestazione, con una rosa con molti giovani, ma non riesce ad ottenere quel successo che poteva valere il salto dall’ultima alla penultima posizione di classifica. Ad oggi infatti la squadra di Maggio sarebbe retrocessa direttamente in Seconda categoria. A sorridere solo il Fonteblanda che ora sente odore di playoff. La doppietta di Zarone è valsa un successo più che importante che consente alla squadra neroverde di salire a quota 42 punti e mettere adesso nel mirino il Pianella che ha solamente due lunghezze di vantaggio sui maremmani, ma anche la Casolese che ad oggi ne ha solamente tre di vantaggio.

La classifica del girone E di Prima categoria: Massa Valpiana 63, Donoratico 46, Casolese 45, Pianella 44, Fonteblanda 42, San Miniato 37, San Gimignano 37, Pomarance 34, Venturina 33, Argentario 32, Monterotondo 31, Gracciano 30, Lornano Badesse 29, Forte di Bibbona 23, San Vincenzo 20, Manciano 19.