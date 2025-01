Prima categoria: grande prova a capannori. Mulazzo ok, ora la strada sembra quella giusta. Leccese: "Una squadra solida e concentrata»

Se alla vigilia qualcuno avesse raccontato di aver sognato che il Mulazzo targato Massimiliano Leccese sul campo della reginetta del campionato di Prima categoria, il Capannori, dopo un quarto d’ora di gioco fosse stato in vantaggio, più che visionario lo avrebbero preso per matto. Ebbene, Occhipinti (altra prestazione spettacolo) e compagni, dopo 18’ minuti conducevano sull’ex capoclasse costretta a contenere la supremazia dei lunigianesi.

Poi, gratta gratta, come spesso accadde, qualcosa si è modificato e i lucchesi pareggiavano nella ripresa grazie al classico tiro della domenica, ma continuando a incagliarsi in tratti di mare resi insidiosi dalle onde rossoblù. L’equipaggio del nuovo comandante Leccese, in crescita, ha tentato in diverse occasioni di affondare l’avversario.

"Comunque – afferma Leccese – è andata bene così. La partita è stata molto fisica, a tratti anche ruvida, giocata su un campo molto pesante che ha condizionato il gioco. I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, molto solida e con gran concentrazione. Peccato per l’episodio del gol. Complimenti agli avversari, ma lo avremmo dovuto evitare nella costruzione. Sono comunque contento della prestazione dei ragazzi, cui ho fatto i complimenti, anche a chi è subentrato facendosi trovare pronto. Questo per noi è un punto di partenza per continuare a lavorare con massima intensità durante la settimana in vista di una partita molto importante come quella di domenica prossima in casa contro il Romagnano".

Ebal.