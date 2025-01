Prima categoria. Il Camerino in vetta con il Borgo Mogliano

Il Camerino batte l’Arginano e raggiunge in vetta il Borgo Mogliano che pareggia a Passatempo. In Prima categoria è da segnalare la partita ricca di gol tra Folgore Castelraimondo e Belfortese. I risultati. Camerino-Argignano 3-0 (20’ Gianfelici, 67’ autogo, 91’ Martellucci); Casette d’Ete-Potenza Picena 0-0; Elite Tolentino-San Claudio 1-1 (5’ Ulissi, 78’ Olivieri); Folgore Castelraimondo-Belfortese 3-2 (per i locali doppietta di Bisbocci e gol di Orsini; per gli ospiti, Cantiani e Fiecconi); Montecassiano-Montemilone Pollenza 0-0; Montecosaro-Urbis Salvia 2-1; Passatempese-Borgo Mogliano 0-0; Portorecanati-Real Elpidiense 2-1 (50’ Camilletti, 73’ Cozzi, 93’ Toresani).

Classifica. Borgo Mogliano (-2), Camerino 28; Potenza Picena 27; Montecassiano 25; Passatempese 24; Montemilone Pollenza 23; Belfortese 22; Montecosaro 21; Elite Tolentino, Folgore Castelraimondo 20; San Claudio 17; Casette d’Ete 16; Argignano 13; Real Elpidiense, Portorecanati 12; Urbis Salvia (-12) 6.