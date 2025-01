Prima Categoria. Il Corlo sceglie il nuovo mister. Lanzafame dopo l’addio di Sarno

È Roberto Lanzafame (foto) il nuovo allenatore del Corlo. La società biancoverde, ultima in Prima ’C’ con 10 punti e reduce da 6 sconfitte di fila (10 nelle ultime 11 gare), si affida così al tecnico reduce dall’ultima stagione a Ubersetto, dove era subentrato in corsa a dicembre a Obici al penultimo posto, portando i gialloblù ai playout, dove però è arrivata la retrocessione. Lanzafame era stato confermato anche in Seconda all’Ubersetto, ma ha deciso di rinunciare. Nel suo passato le esperienze fra le altre con Borzanese, Castellarano (Juniores regionale e prima squadra in Promozione) e Consolata. Il nuovo tecnico prende il posto di Roberto Sarno che ha rassegnato le dimissioni. "Vista la difficoltà che la squadra sta avendo a fare risultato – ha spiegato Sarno – ho deciso, per il bene di tutti, di fare un passo indietro, nella speranza che l’ambiente trovi la forza per reagire. Da domani tiferò Corlo, certo che nello spogliatoio ci siano le risorse tecniche e umane per difendere la categoria". La società ha ringraziato Sarno "per il gran lavoro svolto in questi 3 anni in cui ha onorato il suo ruolo, portando professionalità, serietà e tante idee e facendo crescere un gruppo di ragazzi locali. Rimarrà indimenticabile per Corlo e per tutti noi la vittoria dello scorso campionato che ha portato la nostra società in Prima categoria per la prima volta in 56 anni".

Coppa Seconda. La finale provinciale Junior Finale-Piumazzo si gioca alle 20,30 a Campogalliano mercoledì 29: entrambe sono già qualificate per la fase regionale.

d.s.