Prima categoria: il derby è deciso da Giulianelli nella ripresa. I massesi sono sconfitti di misura a Porcari e i lunigianesi cedono nel finale a Pieve Fosciana. Il Montignoso liquida il Mulazzo e rimane al comando. Niente da fare in trasferta per Romagnano e Serricciolo

MONTIGNOSO1MULAZZO0

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Benedetti, Youssefi, De Angeli, Granai M. (10’ st Panaino), Giulianelli (30’ st Offretti), Granai L., Bertuccelli, Costa (30’ st Grossi), Vatteroni (30’ pt Della Pina). A disp. Boni, Verduci, Tonarelli, Monopoli. All. Alberti.

MULAZZO: Agostinelli, Tavaroni, Rossi, Tonelli, Mussi, Cham, Filippi, Bellotti, Valletta, Capo, D’Angelo. A disp. Bartolozzi, Giromini, Manenti, Bernieri, Santini, Luccini, Cissè, Bracco, Bortolasi. All. Leccese.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatori: 20’ st Giulianelli.

MONTIGNOSO – Il Montignoso vince di misura il derby con il Mulazzo e si conferma in testa al gruppo, complicando invece il discorso salvezza diretta per i lunigianesi. Al ‘Del Freo’ sono i padroni di casa a fare la partita e ad andare vicini al vantaggio già nelle prime battute: prima Costa, che calcia alto da ottima posizione, poi Vatteroni, fermato da Agostinelli, mettono i brividi ai ragazzi di Leccese nella prima mezzora. Il copione è simile nella ripresa. I rossoblù insistono e schiacciano gli avversari. Alla fine il gol arriva grazie a Giulianelli, che mette in porta ben servito da Panaino. A questo punto il Mulazzo è costretto a scoprirsi per cercare il gol del pari, ma la difesa locale alza il muro e difende bene la porta di Tognoni. I lunigianesi lasciano fatalmente spazi, che permettono al Montignoso di avere altre due chance con Bertuccelli ma il bomber stavolta non è preciso.

Alessandro Salvetti