PRIMA CATEGORIA. Il Fonteblanda chiede strada all’Argentario: mister Sabatini vuole i tre punti

Due derby maremmani in programma oggi e quindi solamente tre partite che interessano la provincia di Grosseto, oggi, per la ventunesima giornata del girone E di Prima categoria. La capolista Massa Valpiana, dall’alto dei suoi 51 punti, oggi fa visita al Pomarance sesta forza del campionato. Trasferta insidiosa per la formazione di Manuel Madau su un campo difficile, soprattutto visto che contro la prima della classe la maggior parte delle formazioni giocano col coltello tra i denti. Derby molto sentito nel sud della provincia: a Porto Santo Stefano infatti arriva il Fonteblanda di Miraldo Sabatini. Argentario in lotta per evitare i playout, mentre la formazione di Miraldo Sabatini che ha tre punti in più, non può permettersi un passo falso per evitare di essere risucchiata nella zona calda della classifica. Chi ha gli stessi punti dell’Argentario è il Monterotondo che oggi ospita il Manciano, ultimo ma reduce da una bella vittoria domenica. Manciano chiamato a ripetersi, anche se i padroni di casa difficilmente potranno permettersi distrazioni. Monterotondo-Manciano è quindi una sfida salvezza, visto che il fanalino di coda si gioca gran parte della salvezza al Pian di Giunta contro una formazione che però non può permettersi passi falsi, sennò rischia di ricadere in zona playout. Il programma: Argentario-Fonteblanda, Monterotondo-Manciano, Pomarance-Massa Valpiana,