Prima Categoria. Il Fusignano sfida il Vecchiazzano. Savarna, occasione per allungare

Il weekend attende le partite di Prima Categoria, in particolare il Girone G, dove ci sono tre formazioni ravennati nei primi tre posti. La capolista Savarna è attesa dallo scontro casalingo col Meldola, subito a ridosso dei playoff, mentre il big match di giornata è al Comunale di Fusignano dove il Real, secondo, ospita il Vecchiazzano quarto. Il Bagnacavallo, ora terzo e in ascesa, è ospite del Modigliana. Nel girone F l’anticipo delle 18 di domani vede lo scontro salvezza tra Virtus Faenza e Libertas. Prima Categoria (12ª giornata, domenica ore 14.30). Girone G: San Vittore-Pianta (domani, ore 15), Carpena-Savio, Marina-San Pancrazio, Modigliana-Bagnacavallo, Real Fusignano-Vecchiazzano, Santa Sofia-Only Sport Alfonsine, Savarna-Meldola, Sporting Predappio-Fosso Ghiaia. Classifica: Savarna 20; R. Fusignano 19; Bagnacavallo 17; Vecchiazzano, Sp. Predappio 15; Savio, S. Sofia, S. Vittore, Meldola 14; Modigliana, Pianta 13; F. Ghiaia, S. Pancrazio 12; O. Sport 11; Carpena 9; Marina 6. Girone F: Virtus Faenza-Libertas C. S. Pietro (domani ore 18), P. Bubano-Cotignola, Basca-C. Rio, Dozzese-Tozzona Pedagna, Fly-Reno Molinella, Fossolo-Savena, Funo-Murri (domani, ore 15), Pontevecchio-Fontanelice. Classifica: T. Pedagna, Dozzese 21; R. Molinella 19; Basca, Fontanelice 18; Fly 16; Pontevecchio, Cotignola 15; C. del Rio 14; Libertas 12; Funo, P. Bubano 11; V. Faenza 8; Murri 7; Savena 6; Fossolo 5.

u.b.