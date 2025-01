Prima Categoria. Il Gallo allunga a +5

Se al giro di boa il Gallo veleggiava spavaldo in testa alla classifica, alla ripresa del campionato gli amaranto hanno ricominciato da dove avevano finito. Ad Ambrogio nel derby contro la matricola Amici di Stefano, la capolista soffre ma riesce a portare a casa i tre punti, nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per mezz’ora per l’espulsione di Bellinati. Con i tre punti di ieri il vantaggio sulla inseguitrice Sporting Vado salgono a 5 punti, dopo il sorprendente pareggio dello Sporting nel derby con l’Airone. E domenica scontro diretto in casa proprio con il Vado. Succede tutto nel primo tempo: al 13’ sblocca il risultato Manservigi, raccogliendo un cross a centro area per il tiro vincente. Raddoppio di Roncarati, mentre l’Amici di Stefano accorcia al 45’ su calcio di rigore trasformato da Granata. Nel secondo tempo il Gallo resta in 10, stringe i denti e riesce a portare a casa tre punti preziosi. A parte il Copparo c’è poca gloria per le altre ferraresi del girone. Il Santa Maria Codifiume perde in casa 2-0 ad opera dell’Anzolavino, risultato negativo che fa il paio con la sconfitta subita nel recupero di mercoledì con La Dozza. Il Pontelagoscuro cade a Ceretolo, dove incassa tre gol, per contro c’è la vittoria del Copparo nella sfida salvezza a Casalecchio con il Real. Chiudiamo con una nota positiva: la Codigorese strappa un punto a Bologna contro la quotata La Dozza. Un brodino per i granata, che sono inguaiati in classifica, perlomeno si vedono segnali importanti. Nella palude del fondo classifica restano impantanate tre ferraresi: la ricordata Codigorese, il Santa Maria Codifiume e il Copparo, che con i tre punti di ieri ha raggiunto l’Airone e vede la luce dal tunnel.