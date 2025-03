Prima categoria. Il Gallo di scena ad Anzola, Copparo slitta a martedì

Gallo ieri pomeriggio era finito sotto una grandinata che aveva lasciato il paese e anche il terreno di gioco sotto un manto bianco, ad ogni modo i galletti giocheranno regolarmente, sul sintetico di Anzola Emilia. "La squadra è carica, non vede l’ora di scendere in campo – rivela il presidente Carlo Baldissara – tant’è vero che in settimana si è allenata con entusiasmo anche sotto il temporale. E’ un segnale della determinazione dei ragazzi a portare la nave in porto il prima possibile".

Copparo ha scelto di spostare di due giorni la gara con il Galeazza. "Ci siamo accordati con la squadra avversaria per giocare martedì sera – spiega Sergio Cestari, allenatore rossoblù – il terreno di gioco del "Preziosa" è impregnato d’acqua, si sarebbe giocato più a pallanuoto che a calcio. Visto che il tempo da lunedì in poi dovrebbe aprirsi, ci siamo accordati di spostare di un paio di giorni, per consentire al terreno di assorbire l’acqua in eccesso".

La Codigorese cerca punti salvezza in trasferta. I granata saranno a Ravarino. "E’ a rischio rinvio – afferma Diego Grassi, allenatore della Codigorese – Se riusciremo a giocare, puntiamo a muovere la classifica, confermare la vittoria dell’andata e fare punti salvezza. Non siamo fuori pericolo, i playout sono a un solo punto".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume riceve lo Sporting Vado; il Pontelagoscuro se la vedrà in riva al Po con l’Airone e l’Amici di Stefano sarà a Casalecchio.