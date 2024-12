Prima Categoria. Il Gallo espugna Sala Bolognese. Colpo Copparo col Codifiume

Il Gallo non sbaglia a Sala Bolognese, raccoglie tre punti sul sintetico del Real, una vittoria di misura maturata nel primo tempo, sul calcio di rigore assegnato al 10’ per atterramento in area di Mangherini; sul dischetto Bianchi è freddo e trasforma. I granata hanno avuto un paio di occasioni per arrotondare il risultato, ma bomber Panzavolta aveva le polveri bagnate. Nella ripresa il Sala Bolognese ha alzato il baricentro, tanta pressione ma poca incisività, la difesa dei galletti ha retto bene. Da segnalare una bella parata di Barbieri. Con i tre punti di ieri il Gallo conserva la testa della classifica, mercoledì sera nel recupero giocherà uno scontro al vertice con La Dozza, che ha perso il confronto diretto con lo Sporting Vado e domenica, a Gallo, altro scontro diretto, con il Galeazza.

Avvincente il derby di Santa Maria Codifiume, che ha ceduto l’intera posta al Copparo. E dire che gli argentani si erano portati in vantaggio con Biondi al 35’, sfruttando un errore difensivo. I rossoblù ribaltano il risultato nel secondo tempo, dapprima Dall’Olio e poi con Gharbi. Sergio Cestari ha beneficiato dell’esordio di tre nuovi acquisti: il più importante è Fabio Franceschini, arrivato dal Casumaro, che ha giocato negli ultimi 10’; poi il portiere Manfredini, arrivato dal Gallo, infine Gharbi, che ha messo a segno il gol partita.

La Codigorese è stata travolta a San Giovanni in Persiceto per 3-0 e quindi resta nella fascia play out, assieme a Santa Maria Codifiume e Copparo, mentre Pontelagoscuro e l’Amici di Stefano navigano a centro classifica, nel mare della tranquillità. Franco Vanini