Prima categoria. Il Massa Valpiana affronta in trasferta la Casolese

Il Massa Valpiana campione d’inverno riparte oggi nella quindicesima giornata di Prima categoria con un impegno alla portata. I ragazzi di mister Madau saranno sul campo della Casolese, formazione che sgomita per uscire dai playout. Dietro, il Fonteblanda, chiuso l’anno in crescendo con 18 punti, ospita il San Vincenzo, formazione che ha 10 punti: i neroverdi non possono permettersi passi falsi, per tenersi lontani dalla zona calda della classifica. Scontro diretto per il settimo posto tra Monterotondo e San Miniato: o al Pian di Giunta servirà far valere il fattore campo. Trasferta senese per l’Argentario, scivolato nei piani bassi, in quel di Badesse contro una squadra che ha però solo un punto in più dei santostefanesi. Chi deve dare una svolta alla stagione è invece il Manciano ultimo con 8 punti che oggi ospita il Pianella, terzo, con 20 punti in più, non è sicuramente il cliente migliore per iniziare l’anno.