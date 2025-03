Prima categoria. Il personaggio-copertina è Correia del Capezzano. Con 4 gol ha steso l’Atletico Lucca. Pari Torrelaghese

Nel campionato di Prima categoria, dove in vetta continua il testa a testa fra la capolista Montignoso e l’inseguitrice Corsagna (a -1)... mentre la terza della classe Capannori ha abdicato perdendo col CQS Pistoia, è stata una grande domenica per il Capezzano Pianore che sul sintetico amico del “Maggi-Matteucci“ ha battuto 4-3 i giovani avversari dell’Atletico Lucca. Mattatore assoluto del confronto è stato l’attaccante Steven Gomes Correia, che ha segnato tutte e quattro le reti capezzanotte calando il super-poker personale e facendo così anche irruzione in doppia cifra realizzativa stagionale. La ritrovata prolificità di Correia è probabilmente da ritrovarsi anche in un aspetto tattico: infatti nelle ultime settimane l’allenatore Riccardo Coli ha cambiato qualcosa nel suo tridente d’attacco, dove prima Correia fungeva da terminale centrale trovandosi però forse meno a suo agio essendo uno cui piace tantissimo correre e svariare. Così ecco che adesso nel 4-3-3 del Capezzano è stato rispolverato Nicola Marsili a fare la prima punta mentre Correia parte più largo, aperto a destra. E con maggior libertà, non avendo la marcatura stretta addosso dei difensori centrali avversari, pare renda meglio. Nel Capezzano fra l’altro, sempre ben predisposto al lancio dei suoi interessanti giovani dandogli sbocco in prima squadra, da due partite sta giocando titolare come terzino destro un classe 2007 (Sannino) al posto dello squalificato Dalle Luche.

La Torrelaghese di Riccardo Belluomini invece ha pareggiato 0-0 sul campo del Montecarlo. Migliore dei gialloviola è stato il trequartista Diego Tartarini.