Prima categoria. Il Real Fusignano sul difficile campo del Bagnacavallo

Tornano in campo le squadre di Prima Categoria. Nel girone G la capolista Real Fusignano di Ravaglia (foto) difende il primato nel difficile derby di Bagnacavallo in una sfida tra bomber: Greco e Camara per i biancorossi di casa, Tunde e Nicoletti per i neroverdi. Sfida tutta ravennate anche per la prima inseguitrice della prima della classe: il Savarna farà visita al San Pancrazio. Per il Savio, terzo con Pianta e Sporting Predappio, arriva il Fosso Ghiaia. Nel girone F derby a Cotignola tra i locali e la Virtus Faenza. Programma Prima Categoria 9ª giornata (ore 20,30). Girone G: Bagnacavallo-Real Fusignano, Meldola-San Vittore, Only Sport Alfonsine-Marina (Stadio Comunale, Fusignano), Pianta-Modigliana, San Pancrazio-Savarna, Santa Sofia-Sporting Predappio, Savio-Fosso Ghiaia, Vecchiazzano-Carpena (Stadio Buscherini, Forlì). Classifica: R. Fusignano 15; Savarna 13; Sp. Predappio, Savio, Pianta 11; S. Sofia, Bagnacavallo, S. Vittore 10; Modigliana, Vecchiazzano, S. Pancrazio, Meldola 9; F. Ghiaia 8; Carpena 7; Marina 6; Only Sport Alfonsine 5. Girone F: Cotignola-Virtus Faenza, Fontanelice-C. Rio, Fossolo-Basca, Libertas C. S. Pietro-Pontevecchio, Murri-Dozzese, Reno Molinella-Funo, Savena-Fly, Tozzona Pedagna-P. Bubano. Classifica: T. Pedagna 16; Fontanelice 15; Dozzese 14; Cotignola, R. Molinella 12; Pontevecchio 11; Libertas 10; Funo, Basca, Fly 9; Murri, C. del Rio, V. Faenza 7; Savena, P. Bubano 5; Fossolo 4.

u.b.