Prima categoria. Il Riccione vince la finale playoff. La gioia arriva ai calci di rigore

RICCIONE 1926

6

PGS SMILE

5 (dcr)

RICCIONE CALCIO: Leardini, Olivieri (5’ pt supp. Fantini), Labudiak, Pironi, Lepri, De Luigi, Tonini, Mussoni, Urbinati, Semeraro, Cremonini. All.: Bucci.

PGS SMILE: Toni, Cantacesso, Bastia, Riva, Allegra, Pattuzzi, Ferri, Caselli (46’ st Cavani), Gariboldi (20’ st Gibertini), Lotti (46’ st Stefani), Faella (13’ st Montorsi). All.: Santini.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo.

Reti: 40’ pt Riva, 43’ st Semeraro.

Il Riccione dopo aver a lungo inseguito grazie ai calci di rigore si impone nel confronto col Pgs Smile, per i biancoazzurri adesso si spalancano le porte del campionato di promozione.

L’ incontro iniziato con trenta minuti di ritardo fa registrare la prima chiara occasione al 26’ quando Gariboldi si trova sulla testa la palla buona ma la mette sul fondo.

Il Pgs Smile passa al 40’, prima Leardini respinge il diagonale di Faella ma poi sul destro da fuori di Riva deve arrendersi. Nella ripresa il Riccione inizia subito a spingere; al 6’ Tonini batte bene col sinistro ma Toni sfodera un gran riflesso. Per il pareggio si deve attendere il 43’ quando Semeraro controlla di petto e col destro infila Toni che tocca ma non respinge la palla. I tempi supplementari scorrono via con poche emozioni e nessuna rete. Inevitabile allora che per decretare il vincitore della finale play off si debba arrivare ai rigori. I primi quattro vanno tutti a segno, il primo a sbagliare è Tonini del Riccione, poi tocca a Gibertini, ma Leardini para e si torna in parità.

Poi fino al quinto rigore di nuovo tutti implacabili e per forza si deve a andare ad oltranza, De Luigi riporta avanti il Riccione, la traversa respinge il tiro di Stefani e i tifosi del Pgs Smile devono rassegnarsi alla sconfitta. Quelli del Riccione, invece, possono festeggiare.

Roberto Daltri