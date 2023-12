Prima categoria. Il Savio solitario al primo posto. Il Faenza cerca punti

Sempre più combattuto il girone G di Prima. Il prima posto, avendo giocato in anticipo, ora è ad appannaggio del solo Savio, salito a 32 punti dopo il pari (1-1) di venerdì nello scontro diretto a Forlì con l’Edelweiss: alla rete dei locali con Mingozzi (25’) ha risposto a 10’ dal termine Bandini. Ieri, poi, la Pianta, dopo aver travolto la Pol. 2000 per 5-1, ha raggiunto al secondo posto San Vittore e Frugesport. Formazioni chiamate oggi a difendere il loro primato, rispettivamente contro Carpena e S.Sofia. Nel girone E la Virtus Faenza è sempre in cerca di un posto al sole dei playoff e oggi è chiamata a giocare a Bologna con Pontevecchio. Prima Categoria 15ª giornata (ore 14,30). Girone G: Frugesport-S. Sofia, Meldola-Savarna, Modigliana-F. Ghiaia, R. Fusignano-A. Romagna, S. Vittore-Carpena, Santagata Sport-Sp. Predappio. Già disputate: Edelweiss-Savio 1-1, Pianta-Pol. 2000 5-1. Classifica: Savio 32; Pianta, Frugesport, S. Vittore 31; Edelweiss 29; Carpena 25; Modigliana 22; Savarna 21; Meldola, S. Sofia 19; Sp. Predappio 16; Pol. 2000, A. Romagna, Santagata Sport 10; F. Ghiaia 8; R. Fusignano 6. Girone E: La Dozza-Utd. Montefredente, C. S. Pietro-S. Benedetto, Petroniano-Dozzese, Pontevecchio-Virtus Faenza, R. Casalecchio-Basca, S. Imolese-Valsetta, T. Pedagna-C. del Rio. Ieri: Ceretolese-Porretta 5-0. Classifica: Petroniano 34; S. Benedetto 29; T. Pedagna 26; Valsetta 24; Ceretolese, Basca 23; Virtus Faenza 22; La Dozza 20; Dozzese 19; Pontevecchio 18; Sesto Imolese 17; C. S. Pietro 15; R. Casalecchio 14; C. del Rio 13; Utd. Montefredente 9; Porretta 3.

u.b.