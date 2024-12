Prima categoria: il serricciolo va in casa del cqs pistoia e il romagnano a gorfigliano. il mulazzo attende la torrelaghese. Riflettori sullo stadio Del Freo per il big match tra Montignoso e Capannori

Il big match la 14ª giornata (fischio d’inizio per tutti alle 14.30), la penultima del girone d’andata, del campionato di Prima Categoria è senz’altro Montignoso-Capannori, vale a dire prima e terza forza del girone divise da 3 punti. L’appuntamento è allo stadio ’Del Freo’. Gara difficile e delicata ma i rossoblù di Alberti hanno l’occasione di allungare in vetta. Da rilevare che si giooca anche la sfida tra seconda (Capezzano) e quarta in classifica (Folgor Marlia).

Trasferta da non sottovalutare per il Serricciolo che, dopo la rivoluzione interna e il bel pareggio di domenica scorsa, è intenzionato a tornare a casa con la vittoria in tasca. Per farlo dovrà superare l’ostacolo del Cqs Pistoia che li attenderà al campo ’Barontini’ di Agliana. Le due formazioni, distanziate solamente da una lunghezza, saranno entrambe motivate nel provare a conquistare più punti possibili per scrollarsi di dosso una situazione di classifica piuttosto pericolante. "Cercheremo di ripetere la bella gara fatta contro il Capezzano – dice il tecnico Paolini –. Il campionato è lungo ma in questo momento quella di oggi è per noi la sfida più importante perché si tratta di scontro diretto". Indisponibili Giannantoni e Dell’Amico, la rosa è ristretta.

Il Romagnano sarà ospite del Diavoli Neri Gorfigliano, penultimo in classifica, senza Corsi e Berti, squalificati dal giudice sportivo per una gara. Un turno che i ragazzi di Moriani dovranno sfruttare a pieno per incrementare gli attuali 15 punti e portarsi in una posizione più tranquilla.

Infine il Mulazzo ospiterà al ’Calani’ la Torrelaghese. La squadra di Baudone vuole dare continuità ai recenti risultati positivi: sono 2 i punti che la dividono dalla Torrelaghese, reduce invece dalla bruciante sconfitta interna col Montignoso.

Ilaria Gallione