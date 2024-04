Prima categoria. "La Settempeda vuole festeggiare la vittoria finale. Playout da evitare per Montecosaro e Urbis Salvia»

La 27ª giornata del girone C di Prima categoria presentata dall’esperto tecnico Angelo Ortolani, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia.

E. Tolentino-Camerino: "Penso che il punto possa accontentare e mettere al sicuro entrambe le formazioni".

Portorecanati-Caldarola: "Una partita complicata per gli ospiti. È difficilissimo che Portorecanati possa raggiungere i playoff, tuttavia gioca in casa e ha valori tecnici superiori al Caldarola che metterà sul piatto le motivazioni di chi è in lotta per salvarsi: 1X".

Montecassiano-Pinturetta: "Il Montecassiano a breve avrà altri 3 punti dopo avere giocato i 2 minuti della gara sospesa con l’Esanatoglia, i locali vogliono migliorare la posizione in chiave playoff mentre gli ospiti sono in lotta per la salvezza: 1X".

Montecosaro-Urbis Salvia: "Due squadre in lotta per evitare i playout, è da tripla".

Passatempo-Vigor Montecosaro: "La Vigor deve vincere per cullare il complicato sogno primo posto, Passatempo è in lotta per i playoff e deve evitare un distacco di 10 punti dal secondo posto: X".

San Claudio-Esanatoglia: "È segnato il campionato del fanalino di coda Esanatoglia, invece San Claudio cerca la migliore posizione in chiave playoff".

Settempeda-Cingolana San Francesco: "La Settempeda non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di provare a festeggiare il salto in Promozione: 1".

Montemilone Pollenza-Folgore Castelraimondo: "Il Montemilone ha qualità, la Folgore è tagliata fuori dai playoff: 1".