Prima Categoria: La squadra di Porotto punta a salire. La X Martiri non molla

Il successo a Gallo nel derby dell’Alto Ferrarese ha consentito alla X Martiri di mettere al sicuro il secondo posto e quindi la partecipazione ai play off. La formazione di Porotto ha infatti consolidato il secondo gradino del podio, pertanto i biancazzurri di Bolognesi hanno la certezza di disputare la finale play off del girone, avendo 7 punti di vantaggio sulla quint’ultima. In finale potrebbe vedersela con una tra Ravarino, Fly Sant’Antonio, Molinella e Persiceto. Non è stato facile aver ragione del Gallo, che ha tenuto testo alla X Martiri fino all’87’.

"Il pareggio avrebbe meglio rispecchiato l’andamento della partita – commenta con un filo di rammarico il presidente dei granata Carlo Baldissara – Eravamo andati in vantaggio dopo pochi minuti, la X Martiri aveva trovato il pari con un gran gol dalla distanza di Gessoni, nel finale un’indecisione difensiva ci ha condannato. Un vero peccato, quel punto ci avrebbe fatto comodo per mettere la testa fuori dai play out, vorrà dire che ci proveremo nelle due prossime partite, con Persiceto in casa e Molinella in trasferta, non proprio delle passeggiate".

Si brinda a Porotto. "Abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati – dice il direttore sportivo Riccardo Alberani – i play off sono in cassaforte, adesso pensiamo a finire nel migliore dei modi, cercando di vincere le restanti partite a disposizione, con Codifiume e Persiceto".

L’Argentana è uscita dalla zona play out. "Il pareggio nel derby con il Ponte – commenta Jacopo Innocenti, allenatore granata – conferma i passi avanti fatti nell’ultimo periodo. Ci sarà però ancora da soffrire, a cominciare dallo scontro diretto di domenica prossima a Bondeno".