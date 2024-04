Prima categoria. La Vigor Montecosaro riceve la capolista. Settempeda

"È una sfida decisiva, soprattutto per la Settempeda". È l’opinione dell’allenatore Angelo Ortolani, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia, sul match casalingo della Vigor Montecosaro, seconda forza del girone C di Prima categoria, e la capolista Settempeda che vanta un vantaggio di 8 punti. "Ogni discorso – spiega – sarebbe chiuso se la Settempeda dovesse centrare la 13ª vittoria di fila, nel caso in cui dovesse vincere la Vigor Montecosaro ci sarebbe ancora una flebile speranza, considerando che il traguardo rimane comunque vicino alla formazione di San Severino essendo 5 punti avanti quando mancano quattro gare alla fine del campionato".

Punti pesante in chiave salvezza nella partita tra Pinturetta e Montemilone Pollenza. "Si tratta di uno scontro diretto e la posta in palio è alta considerando che dà la possibilità di uscire dalla zona playout. Sono quelle gare in cui la concentrazione, la volontà e la tensione fanno la differenza". Per Ortolani ci sono altre gare interessanti. "Penso al match Folgore Castelraimondo-Passatempese in cui entrambe cercano di inserirsi nel discorso playoff, sebbene oggi la quinta classificata non li disputerebbe avendo la seconda un vantaggio di 10 punti. Poi guarderei a Camerino-Montecassiano, i locali cercano di mettersi al sicuro mentre gli ospiti vogliono consolidarsi nei playoff".