Prima categoria: LA VIRIDISSIMA RITROVA PIOBBICO. Torna il derby del Nerone

Tutte raggruppate nel girone A le pesaresi. Il calendario come date ricalca quello dell’anno scorso, si parte domenica 22 settembre, si chiude il 4 maggio. In questa categoria (come per Seconda e Terza) non è previsto l’obbligo di Under. Hanno scelto di giocare alla domenica l’Audax Piobbico e l’Avis Montecalvo. Il Peglio disputerà le seguenti gare la domenica: 7ª di andata Peglio-Mercatellese, 4ª di ritorno Peglio-Falco e 11ª di ritorno Peglio-Audax Piobbico. Il Real Altofoglia giocherà le gare di domenica: alla 2ª di andata (Real Altofoglia-Peglio) e 4ª di andata (Real Altofoglia-Audax Piobbico). La Prima Categoria nella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo. È organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti per tramite i Comitati Regionali (nelle Marche presieduto Ivo Panichi) per i quali rappresenta il terzo torneo per importanza, dopo l’Eccellenza e la Promozione. La vincente di ogni girone salirà in Promozione, l’ultima classificata retrocede direttamente e per il resto ci saranno i soliti playoff e playout. Il Muraglia, il Csi Delfino Fano e la Falco Acqualagna hanno scelto di giocare sempre alle 14,30. "Quest’anno il campionato di Prima categoria – osserva il direttore sportivo della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – visti i giocatori che sono scesi dalle categorie superiori è come una Promozione due: ci sono squadre veramente agguerrite. Per la vittoria del campionato dico Avis Montecalvo, Falco Acqualagna e Audax Piobbico, poi ci sono altre compagini con organici importanti e ben costruite. Noi abbiamo un buon organico con mix di giovani e un po’ più anziani. Sarà un campionato molto avvincente. Un grande in bocca al lupo a tutti". Alla 13ªgiornata (15 di dicembre) c’è il derby del Nerone tra Audax Piobbico-Viridissima Apecchio che non si gioca da anni.

am. pi.