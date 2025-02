Prima categoria. Legnaia-San Clemente per la salvezza

Giornata di grande interesse oggi, alle ore 15. La partitissima è il derby di alta quota Settimello-Calenzano con la squadra locale che è al primo posto e il Calenzano che è fra le più quotate avversarie. Una sfida mozzafiato che può dare una concreta valutazione sull’esito finale del campionato. Di grande interesse anche l’altro derby fra Gallianese-San Godenzo e il confronto salvezza fra Audace Legnaia-San Clemente, due squadre alla ricerca di punti per la permanenza in categoria. Queste le altre gare.

Girone D : Casale Fattoria-Albacarraia, Csl Prato-Aglianese, Jolo-Prato Nord, Maliseti-Virtus Rifredi, Novoli-Atletico Spedalino, Sagginale-Quarrata.

: Casale Fattoria-Albacarraia, Csl Prato-Aglianese, Jolo-Prato Nord, Maliseti-Virtus Rifredi, Novoli-Atletico Spedalino, Sagginale-Quarrata. Girone E: Ambra-Reggello, Legnaia-San Clemente, Barberino Tav.-Sporting Arno, Chianti Nord-Levane, Dinamo Florentia-A. Galluzzo, Incisa-Sancascianese, Porta Romana-Castelnuovese, Vaggio Piandiscò-Gambassi.

Da ricordare che la prima di ogni girone è promossa, play off dal secondo al quinto posto (salvo forbice di 9 punti) e formula play out per le retrocessioni.

F. Que.