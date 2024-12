PRIMA CATEGORIa. Lo Scarlino rinforza la rosa con Mottura e Piazza: "Saranno utili alla squadra»

Due nuovi arrivi in casa dello Scarlino. La società giallorossa ha annunciato l’arrivo di due nuovi giocatori per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione di Prima categoria. Si tratta di due giovani elementi che vanno a rinforzare i reparti di centrocampo e di attacco guidati da mister Massimo Cavaglioni.

Joaquin Mottura, classe 1999, è un centrocampista argentino proveniente dal Ponsacco, una mezz’ala di gamba che va a rinforzare la mediana giallorossa. "Un ragazzo che abbiamo individuato a Ponsacco – sottolinea il direttore sportivo Piero Livaldi – che abita a Livorno e va ad aggiungersi ai livornesi che già abbiamo in rosa. Un giovane che arriva a fare reparto e che ha una bella corsa, incrementando il pacchetto di centrocampo dato che abbiamo fuori Bianchi e Vecci per infortunio".

L’altro neo giocatore giallorosso è Giacomo Piazza, classe 2006 proveniente dalla Juniores nazionale del Follonica Gavorrano. Ruolo mezza punta, trequartista ed esterno offensivo rapido, che può dare velocità nel reparto avanzato di mister Cavaglioni. "Un giovane che lo stesso Follonica Gavorrano ritiene di prospettiva – sottolinea Livaldi – e che arriva per fare esperienza in accordo proprio con la società biancorossoblù, per farlo crescere con i grandi. Con lui completiamo il pacchetto offensivo, che era rimasto un po’ carente viste le ultime cessioni di Zaccaria e Calabrese, dunque andiamo a rinforzare il reparto".