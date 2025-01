PRIMA CATEGORIA. L’Orbetello aspetta il San Gimignano

Nel girone C di Prima categoria, nella diciottesima giornata, terza di ritorno, l’Orbetello allenato da Daniele Federici al Vezzosi riceverà la visita del San Gimignano, terzultimo per tre punti che sembrano alla porta. Lagunari che hanno 7 punti di vantaggio nei confronti del Venturina, secondo, che ospiterà il Gracciano. Il Monterotondo è atteso da un altro derby, questa volta in trasferta, sul campo del Sant’Andrea, penultimo. L’undici scarlinese allenato da Massimo Cavaglioni, invece, ospiterà il Radicondoli. L’Argentario di Milani e Berni sarà impegnato nella trasferta con il Pianella. Infine, il Fonteblanda, sempre ultimo, giocherà in terra livornese con il Pomarance dopo il ritorno di Sabatini. Programma: Pianella-Argentario, Pomarance-Fonteblanda, S. Andrea-Monterotondo, Scarlino-Radicondoli, Orbetello-San Gimignano.