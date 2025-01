Prima categoria. L’Orbetello vince e inizia alla grande. Buon punto per lo Scarlino

Laghigna segna e l’Orbetello vince. Inizia bene il 2025 per la capolista del girone C che stende un ostico Radicondoli e sale a quota 36 punti in classifica. Lagunari che nel mercato di riparazione di dicembre sono andati all’attacco di giocatori importanti come Liberali e Laghigna che sono stati utili in queste settimane. Dietro il Venturina però non molla e batte in maniera agevole un Argentario spuntato. Biancocelesti che ad oggi sembrano essere la formazione più accreditata per rincorrere la squadra allenata da Federici. Successo anche della Casolese sul Monterotondo, con le due formazioni maremmane che adesso devono guardarsi le spalle dalla zona calda della classifica. I 20 e 19 punti in classifica iniziano ad essere pochi dopo aver giocato un girone di andata tra alti e bassi. Buon punto per lo Scarlino contro il Pianella, mentre perde ancora il Fonteblanda a San Miniato e resta ultimo. Sant’Andrea penultimo dopo il 2-2 col Donoratico: biancocelesti in crescita nelle ultime settimane, ma sfortunati. La classifica però ancora è tutta da scalare, con le formazioni che stanno sopra che hanno pochi punti in più.

La classifica del girone C di Prima categoria: Orbetello 36, Venturina 29, Casolese 28, San Miniato 27, Pianella 26, Lornano Badesse 25, Donoratico 24, Pomarance 23, Monterotondo 20, Argentario 19, Scarlino 17, Radicondoli 17, Gracciano 17, San Gimignano 13, Sant’Andrea 12, Fonteblanda 9.