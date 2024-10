Prima categoria. L’Orbetello vuole rialzare la testa con il Donoratico. Il Monterotondo ospita il leader Lornano Badesse

Quinto turno di campionato in Prima con l’Orbetello che, reduce dal primo ko dell’anno, oggi vuole rialzare la testa. Per i lagunari però, dopo il ko casalingo con l’Argentariodi Berni (nella foto) , oggi non ci sarà un’avversario semplice, dovendo sfidare il Donoratico, che è quinto in classifica. Turno difficile anche per il Monterotondo visto come i rossoverdi oggi attendano l’arrivo della neo capolista Lornano Badesse. Senesi a quota 10 punti, maremmani con 6 punti in classifica. Sfida complicata anche per il Fonteblanda che oggi ospita il Venturina, mentre all’Argentario arriva lo Scarlino: 4 e 3 punti in classifica per due formazioni che hanno iniziato con qualche difficoltà. La sfida più delicata tocca al Sant’Andrea, ultimo in classifica, che sarà a San Miniato, sperando di risalire la china dopo quattro giornate avare in termini di risultati.