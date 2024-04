PRIMA CATEGORIA. Marginone pareggia. Ma il Corsagna perde

Si è tornato a giocare nel girone "A" di Prima categoria, dopo la lunga sosta pasquale. Nella ventiseiesima giornata di campionato la capolista Marginone pareggia 1 a 1 sul campo del Capezzano Pianore. Padroni di casa in vantaggio con Correia; definitivo pareggio di Casali. I lucchesi salgono a quota 57, seguiti dal Corsagna a 51 che ha perso in trasferta 2 a 1 il derby contro il Capannori. I ragazzi di Piercecchi vanno in vantaggio subito con Dal Poggetto, ma i padroni di casa, prima pareggiano con Menchini e, poi, passano grazie a Martinucci, conquistando tre punti che li portano a quota 41.

Vittoria anche per l’Atletico Lucca, in casa, per 3 a 2, contro l’Unione Tempio Chiazzano con i gol di Secchi, Giuliani e Posarelli. Successo nel derby per la Folgor Marlia contro l’Academy Porcari: il match lo decide un gol di Ragghianti. In classifica Folgor Marlia quarta con 44 punti, seguita dall’Atletico Lucca con 43 e Academy Porcari con 42.

Alessia Lombardi