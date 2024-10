Prima categoria. Muraglia e Peglio: arriva il primo sorriso

Nel campionato di Prima categoria la quinta giornata ha partorito sei vittorie, di cui due esterne. In classificale la capolista Avis Montecalvo allunga a più tre il vantaggio sul San Costanzo, ora secondo dopo aver scavalcato il Pantano. La partita tra Nuova Real Metauro-Real Altofoglia rinviata per il maltempo, molto verrà recuperata mercoledì 30 ottobre alle 15.

I numeri. Dopo 4 sconfitte consecutive è arrivata la prima vittoria del Muraglia, così come per il Peglio contro l’Atletico Mondolfo imbattuto. L’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, ma come ha dimostrato contro il Pantano la squadra è in crescita. Senza sconfitte rimangono il Montecalvo e il San Costanzo. Più gol di tutti gli ha segnati la capolista (13) mentre la difesa che ha subito di più è quella del Muraglia (14).

L’analisi sul campionato è del mister del Peglio Francesco Giorgini: "Torneo molto equilibrato, con quadre molto attrezzate e con allenatori molto preparati. Per la vittoria del campionato dico l’Avis Montecalvo, Nuova Real Metauro, Falco Acqualagna e Audax Piobbico, le sorprese sono Pantano e San Costanzo con quest’ultimo che mi ha veramente impressionato, con un ottimo tecnico e giocatori con individualità importanti e grandissimo entusiasmo oltre a praticare un bellissimo calcio. Il nostro obiettivo rimane una salvezza e sarà un anno molto difficile visto il livello che c’è, non siamo partiti benissimo ma sapevamo le difficoltà, bisognerà mantenere un entusiasmo ed equilibrio molto alto per raggiungere la salvezza".

Il commento sul match di Montelabbate contro l’Osteria Nuova è del trainer della Falco Acqualagna Emiliano Cappelli: "Abbiamo disputato una bella partita, su un campo molto allentato, siamo riusciti a giocare un bel calcio, non abbiamo sfruttato alcune occasioni ma alla fine siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sono contento per l’ottima prova, sabato abbiamo una altro incontro difficile (il Piobbico), bisogna giocare di squadra, penso che così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Buona squadra anche l’Osteria Nuova".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 4 partite è la seguente: 6 reti Federico Benvenuti (San Costanzo), 3 reti: Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Giacomo Tiriboco (Atletico Mondolfo), Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), Matteo Dionisi (Tavernelle), Marseljan Mema (Avis Montecalvo). Seguono con 2 reti a testa ben 17 calciatori.

La squadra della settimana. 1) Cappelloni (Peglio), 2)Sansuini (Mercatellese), 3)Antinori (Maior), 4)Balzonetti (Pantano), 5)Omiccioli (Tavernelle), 6) Scrosta (Atletico Mondolfo), 7) Balducci (Avis Montecalvo), 8)Fall (Apecchio), 9)Di Guido (Muraglia), 10) Gambelli (Falco Acqualagna), 11) Benvenuti (San Costanzo). All. F.Giorgini (Peglio). Arbitro Rossetti di Ancona (Apecchio- Pantano).

Amedeo Pisciolini