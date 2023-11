Prima categoria oggi a groppoli. Il Mulazzo è deciso a ripartire contro il Corsagna. Mercato: via Pettazzoni, è in arrivo Bortolasi

La domenica numero 10 del campionato di Prima categoria si apre con la nuova capoclasse Forte dei Marmi impegnata a demolire le resistenze dell’Atletico Lucca. La giornata è importante per il Mulazzo, che ospita al ’Calani’ di Groppoli i lucchesi del Corsagna. I rossoblù di Stefano Strata, che a partire dal primo dicembre, alla riapertura delle liste di trasferimento, dovrebbero avvalersi delle prestazioni della mezzala Lorenzo Bortolasi in sostituzione di Riccardo Pettazzoni, che voci sempre più insistenti vogliono prossimo a indossare la casacca del ValliZeri. Lo scatto sull’ex della Pontremolese, seppur sottotraccia, lo ha fatto il tecnico che aveva sulla sua scia Cadimare, Serricciolo, Villafranchese. Strata sa bene di avere in mano un prospetto, il più corteggiato del mondo calcistico lunigianese. Insomma, arriva ora uno dei primi pensieri di quest’estate, per la soddisfazione di Paolo Marconi. In attesa di nuovi sviluppi di mercato il Mulazzo oggi deve cercare di ottenere un risultato positivo: primo per confermare che il ko di sette giorni fa contro i bianconeri del Porcari nel punteggio era era ampiamente sproporzionato esoprattutto pe rimettere in moto una classifica ferma a quota 7 punti, con un piede in area playout. Contro il Corsagna, però, non sarà facile: la squadra lucchese arriva a all’incontro con il dichiarato intento di dare continuità alla splendida prova messa in visione contro il Pescia.

Formazione: Leri, Manenti, Santini, Bernieri, Bertano, Dell’Amico, Malatesta, Rossi, Cham, De Negri, Occhipinti.