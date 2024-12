Prima categoria. Orbetello ad alto rischio. Poi due derby

E’ la domenica dello scontro al vertice nel girone C di Prima categoria. Oggi infatti l’Orbetello, primo della classe con 30 punti, sarà in quel di Venturina, secondo con 26 punti. I lagunari hanno tutte le carte in tavola per fare il colpaccio, ma il Venturina ha l’occasione per riaprire il torneo. Si prospetta quindi una sfida da tripla. Due derby maremmani animeranno la giornata poi. Si parte con Sant’Andrea-Argentario. I padroni di casa sono ultimi con 8 punti frutto di una vittoria e cinque pareggi, ma nelle ultime settimane si sono rinforzati. L’Argentario è fuori dai playout, e vuole rimanerci. L’altro derby sarà importante in ottica salvezza con lo Scarlino, quart’ultimo, che attende il Fonteblanda, penultimo. Monterotondo in casa contro il Donoratico in un match che vale la settima posizione, visto che le due squadre sono appaiate a quota 20 punti.