Prima Categoria. Panzavolta e Lettieri trascinatori del Gallo

I galletti hanno cantato per due volte a Copparo e hanno così consolidato il primato in testa alla classifica. Se il rendimento dei granata è sopra le righe, molti meriti vanno a Tommaso Panzavolta, 33 anni, che ha già un bottino ragguardevole: 6 gol in 5 partite, capo cannoniere del girone. Lui sa come si vincono i campionati, ha centrato l’obiettivo a Gualdo, prima della fusione con Masi Torello e Voghiera, e a Porotto con la X Martiri. Da 6 anni a questa parte è sempre arrivato in doppia cifra, il massimo l’ha raggiunto con l’Atletico Fiscaglia con 22 gol, l’anno scorso 12 centri al Molinella. Con Bianchi e Lettieri forma il tridente delle meraviglie. Il suo racconto comincia dalla vittoria al "Preziosa" di domenica scorsa: "Siamo andati in svantaggio per una disattenzione difensiva, ho pareggiato verso la fine del primo tempo e poi abbiamo pescato il jolly con Bianchi, che ha messo a segno un gran gol con un tiro dalla distanza. Una prova di maturità e consapevolezza dei propri mezzi". A Gallo Panzavolta ha trovato l’ambiente giusto per rendere al meglio. "Qui si sta bene ma si lavora molto in allenamento, nel senso che non si vince solo con la giocata dei singoli, ma con il gioco. Si gioca un calcio offensivo, veloce e palla a terra". Dall’alto della sua esperienza, ci sono i presupposti per un campionato vincente? "Il rendimento è alto, ma va considerato che finora abbiamo beneficiato di un calendario benevolo. La prova della verità si vedrà quando affronteremo le big del girone". Al fianco del suo amico Lettieri, anche lui ultratrentenne, quanti gol potrebbe segnare? "Conto di arrivare almeno in doppia cifra – dice con prudenza – Con Lettieri c’è il feeling giusto in campo, consolidato da anni assieme".