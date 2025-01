Prima categoria, pareggio amaro per il serricciolo di mister Paolini nello scontro salvezza col montecarlo. "Troppo imprecisi negli ultimi trenta metri, non riusciamo a mantenere il vantaggio»

"È un pareggio inspiegabile". Così mister Paolini inizia l’analisi del match casalingo finito 3-3 contro il Montecarlo, altra formazione in lotta per non retrocedere. "Abbiamo preso tre gol senza aver subito un’azione. La partita l’abbiamo sempre fatta noi, anche se negli ultimi 30 metri siamo troppo imprecisi e spesso abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio o un cross decisivo. Nonostante il campo pesantissimo abbiamo comunque fatto una grande prestazione. Non riesco quindi a capire come sia possibile che non riusciamo a mantenere il vantaggio per più di 5 minuti. Al gol di Shqypi ha risposto subito Ragghianti che ha sfruttato uno schema su una bella punizione, sorprendendoci. Poi Barattini su rigore ha messo a segno il 2-1, ma dopo poco è arrivata la sfortunata deviazione di Mosti che è costata l’autorete".

"Siamo riusciti comunque a trovare il 3-2 nuovamente dagli undici metri sempre con Barattini – prosegue – ma anche questa volta il successo è sfumato perché abbiamo regalato un calcio di rigore agli avversari. Quando andiamo in vantaggio tendiamo ad abbassarci come se avessimo paura di vincere. È veramente un peccato perché i ragazzi hanno corso come dei pazzi, hanno lottato e hanno fatto quello che ho chiesto, ma non sono riusciti a conquistare l’intera posta in palio. Continueremo a lavorare duramente senza mollare. Da una parte sono contento per come abbiamo impostato la gara e per quello che ho visto in campo, ma dall’altra sono amareggiato perché abbiamo buttato via due punti. Le prestazioni ci sono sempre, la squadra ha un’anima, ha voglia e ha idee, però, ogni errore lo paga davvero caro. Non è questione di sfortuna, è che dobbiamo imparare a essere più attenti ed essere in grado di cambiare atteggiamento quando passiamo in vantaggio".

Domenica prossima i gialloblù saranno impegnati in trasferta contro il Porcari.

Ilaria Gallione