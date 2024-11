Prima categoria Pentucci: "Pantano maturo"

Nella settima giornata del campionato di Prima categoria ha prevalso il segno x. Cinque infatti i pareggi e solo tre le vittorie. Per la seconda domenica consecutiva al comando della graduatoria c’è Il San Costanzo, con un punto in più rispetto al Pantano, Avis Montecalvo e Atletico Mondolfo (foto in basso: il rigore calciato da Messina contro il Piobbico). Nei quartieri bassi sta risalendo la corrente il Tavernelle che dopo 3 sconfitte nelle ultime due gare ha incamerato 4 punti.

I numeri. L’unica imbattuta del girone è la capolista San Costanzo, di contro l’unico club a non aver ancora gioito per i 3 punti è l’Apecchio, andato finora in gol solo 1 volta in 7 partite. Più gol di tutti gli ha invece segnati l’Avis Montecalvo (16) mentre la difesa che ha subito più reti è quella del Muraglia (21).

Il commento. L’allenatore del Pantano Calcio Andrea Pentucci (foto in alto) ritorna sul pareggio con l’Osteria Nuova ed esprime un suo giudizio sul campionato: "Sabato contro l’Osteria Nuova è stata una bella partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e direi che il pareggio è stato il risultato giusto, potevamo vincere noi ma anche loro. Dal lato nostro siamo contenti di aver dato continuità di risultati e più che altro sono contento della prestazione perché ho visto dei miglioramenti sotto un aspetto, ma su altri dobbiamo ancora lavorare e migliorare tanto, anche perché il campionato come ogni anno è molto equilibrato ed ogni sabato sono partite tirate e toste. In più tutte le squadre sono organizzate e con individualità importanti".

I bomber. La classifica cannonieri dopo 4 partite è la seguente: 6 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo), 4 reti: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna), 3 reti: Cosimo De Gennaro (Pantano Calcio), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Giacomo Tiriboco (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Marseljan Mema (Avis Montecalvo), Mattia Pagnini (Pantano Calcio), Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Salvatore Saurro (San Costanzo), Simone Pagliari (Tavernelle) e Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952). Seguono con 2 reti a testa 25 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Fabbri (Viridissima Apecchio), 2) Ballotti (Pantano Calcio), 3) Renghi (Falco Acqualagna), 4)Vaierani (Real Altofoglia), 5)Vagnini (Nuova Real Metauro), 6)Liera (Avis Montecalvo), 7)Alessandrini (Tavernelle), 8)Paoli (Peglio), 9)Orciani (Atletico Mondolfo 1952), 10)Saurro (San Costanzo), 11)Baffioni (Osteria Nuova). All.Latini G. (Tavernelle).

Amedeo Pisciolini