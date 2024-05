Prima categoria Play-off. Pianella combattivo e sfortunatissimo. La dolorosa beffa arriva al minuto 117

DONORATICO

2

PIANELLA

1 dts

DONORATICO – Uno sfortunato Pianella deve cedere al minuto 117 al Donoratico l’onore della finale play-off di girone, nella post season della Prima categoria. Subìto lo svantaggio nel primo tempo ad opera dei locali, il Pianella getta letteralmente il cuore oltre l’ostacolo e al 95’ ottiene con Gennari il pareggio che equivale ai supplementari. Cerca il Pianella di fare valere la spinta anche a livello psicologico derivante dalla rimonta in extremis. In effetti la partita corre sui binari tipici della sfida incerta fino in fondo. Il proverbiale ago della bilancia pende ora da un lato e ora dall’altro. Fino a tre minuti dallo scadere del 120’, quando i padroni di casa segnano proiettandosi verso la finale con la Casolese. Al Pianella la consapevolezza e anche la soddisfazione di aver tentato senza sosta di andare avanti nel percorso nell’ottica di un atto conclusivo tutto interno ai confini provinciali. Niente da fare, ma è giusto che anche al Pianella siano riconosciuti i meriti per il rendimento nell’arco della stagione agonistica e per la determinazione con la quale ha lottato per centrare un traguardo sfuggito in un attimo.