Prima Categoria Pretelli: "Tiriboco decisivo"

Nel campionato di Prima categoria la seconda giornata ha partorito 8 vittorie su 8 gare, l’inverso della settimana precedente quando si erano registrati 6 pareggi. Tanti anche in gol nello scorso fine settimana (24). Due le vittorie esterne, quella della Mercatellese ad Acqualagna e quella del Mondolfo (quaterna sul campo del Pantano). Nessuna squadra è a punteggio pieno (primo segnale di equilibrio) e solo due non sono riuscite ancora a incamerare dei punti.

I bomber. A guidare la speciale classifica dei marcatori con 3 reti a testa due calciatori: Giacomo Tiriboco dell’Atletico Mondolfo e Federico Benvenuti del San Costanzo. Seguono con 2 marcature: Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Mattia Pagnini e Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Alessandro Gambelli e Marco Ferraraccio (Falco Acqualagna).

Soddisfatto Paolo Pretelli direttore sportivo dell’Atletico Mondolfo. "A Pesaro – dice – abbiamo disputato una buona partita contro una squadra forte. Il Pantano è incappato in una giornata storta mentre noi abbiamo approcciato bene la gara e l’abbiamo sbloccata dopo dieci minuti, poi nella ripresa l’abbiamo chiusa con tre gol di Giacomo Tiriboco in giornata di grazia". Petrelli poi passa ad analizzare l’avvio del torneo: "Dare un parere sul campionato dopo solo due partite disputate è difficile, ho visto un gran equilibrio nella prima giornata con tanti pareggi mentre nella seconda giornata pochi pareggi ma sono arrivate molte vittorie con un gol di scarto. Le partite sono state tutte combattute e in bilico solo al termine. Il campionato sarà molto difficile e incerto sino alla fine. Come favorita vedo il Montecalvo, per i playoff la Nuova Real Metauro, l’Audax Piobbico e anche la Falco Acqualagna".

La Mercatellese è riuscita a riportare a casa dalla trasferta sul campo di Cantiano, che ha ospitato la partita con la Falco Acqualagna, tre punti d’oro. "E’ stata una bella partita – dice il dg della Mercatellese Beppe Ugolini – nonostante l’inferiorità numerica dal 20’ è stata condotta con tanto agonismo, impegno e organizzazione, siamo contenti. La Falco è una bella squadra, non ha raggiunto probabilmente la forma ideale, ma dirà la sua. Stiamo intervenendo sul mercato acquisendo le prestazioni dell’attaccante Luca Palazzi, classe 1997 nell’ultima stagione a San Costanzo ma con un passato anche nel Valfoglia, Cattolica e Fermignano. Per la vittoria del campionato vedo favoriti il Real Metauro, l’Atletico Mondolfo e la Falco Acqualagna".

La squadra della settimana. 1)Ferri (Csi Delfino Fano), 2) Berardi (V.Apecchio), 3Malandrino (Muraglia), 4) Radi (Tavernelle), 5)Vagnini (Nuova Real Metauro), 6)Canapini (San Costanzo), 7) Caselli (Audax Piobbico), 8)Persici (Avis Montecalvo), 9)Ottaviani (Audax Piobbico), 10) Corsini (Mercatellese), 11)Tiriboco (Atletico Mondolfo). A.. Bruscia (Mercatellese).

Ricorso. Respinto il ricorso del Montecalvo per la gara con l’Osteria nuova.

Amedeo Pisciolini