Prima categoria. Reggello: difendere il primato Bomber Focardi punta al titolo

Quattro partite al termine, 12 punti in palio, un solo obiettivo: vincere il campionato. La Resco Reggello del tecnico Federico Mori, capolista del girone E, è pronta ad affrontare la volata finale con 5 punti di vantaggio sulla rivale Barberino Tavarnelle. Margine di vantaggio che può aiutare a coronare il sogno promozione, rimasto nel cassetto da tre stagioni. Domenica sul campo di una Castelnuovese ormai tranquilla, il Reggello si gioca uno step importante. Il Barberino, infatti, sul campo della Dinamo Florentia avrà un compito non facile contro un’avversaria in lotta per i play out.

"Dopo il successo in casa del Barberino – dice il capitano Edoardo Focardi, vice capocannoniere con 17 reti – andremo in trasferta a Castelnuovo domenica; poi avremo il Galluzzo in casa, successivamente ci sarà la trasferta a San Clemente, per concludere questa meravigliosa stagione in casa contro l’Atletico Levane".

Da qui alla fine del campionato, fra Reggello e il Barberino Tavarnelle i compito chi ce l’ha più agevole?

"Sono tutte gare difficili. Anche se abbiamo 5 punti di vantaggio sulla quota salvezza non dobbiamo fare calcoli: dobbiamo pensare a noi stessi. Siamo pronti per questo rush finale con l’obiettivo della vittoria del campionato".

Per la classifica cannonieri come la mettiamo?

"Sono 2° a due reti dal rivale Ghelli, bomber molto bravo. Penso solo a segnare per Reggello. L’anno scorso fu Schenone (Lebowski) a superarmi al fotofinish".

G. Puleri