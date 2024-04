Prima categoria Rossetti gol, Follo allunga in vetta

Un gol di Giulio Rossetti al 52’ in mischia consente alla capolista Follo di vincere 1-0 al ‘Cevasco’ di San Benedetto con il Riccò Le Rondini e di fare un passo decisivo verso la promozione. A due giornate dalla conclusione del girone E di Prima categoria i follesi hanno tre punti di vantaggio sul Segesta e quattro su Marolacquasanta e Brugnato. Marolini che si confermano al terzo posto aggiudicandosi per 2-1 il derby del Tanca con l’Arcola Garibaldina. Marola in vantaggio al 12’ con Garibotti di testa su cross di Quattromani. Al 32’ il raddoppio di Guano con un gran tiro che riprende due precedenti conclusioni di Castro e Tregrosso respinte. Al 72’ accorcia le distanze Etna su rigore per fallo di mano in area di Guano. Resta appaiato al team di Ivano Pedretti il Brugnato che espugna Falconara battendo per 1-0 la Santerenzina. Decide in chiusura all’88’ Di Martino su assist di Cidale. In precedenza al 13’ proteste santerenzine per l’annullamento, forse per un fallo in attacco, di un gol di Del Carria di testa su corner di Belviso. Al 40’ e al 63’ il portiere brugnatese Bleve sugli scudi dato che para due rigori uno a Vareschi e uno ad Angeli, vengono atterrati in area lo stesso Vareschi e Venturotti. Segue ad una lunghezza, al quinto posto, la Bolanese che vince 2-1 a Bottagna con il fanalino di coda Vezzano. Bolanesi in rete al 42’ con un eurogol di Tacchini che infila l’incrocio dei pali con un tiro dai 25 metri. Al 45’ Podenzana potrebbe raddoppiare ma colpisce il palo con un bel tiro al volo su cross di Briselli. Raddoppio che arriva al 54’ con un preciso diagonale di Maggiari. Al 75’ vezzanesi in gol con Maggiani che sfrutta un errore di Gigante. La Castelnovese rimonta due gol nel finale e così pareggia 3-3 all’Andersen di Sestri Levante con la vice capolista Segesta in anticipo, sabato. Sestresi a segno con Pietro Scarpino al 23’, Bacherotti al 35’ e Di Dio al 75’. Equipe di Luca Ravecca che risponde con le marcature al 60’ e all’88’ di Volpi e all’80’ di Laghezza. Finisce in parità anche Ceparana e Casarza Ligure che all’Incerti termina 1-1. Al vantaggio ceparanese al 57’ di Gian Marco Simonini di testa risponde al 62’ il pareggio di Simeone in mischia. Concludiamo con la sfida salvezza di Castelnuovo Magra tra Colli Ortonovo e Amegliese Iron Fox chiusasi anch’essa 1-1. Per gli ortonovesi, che mantengono così un punto di vantaggio sui rivali, va a segno al 45’ Musetti e per gli amegliesi al 65’ Baldini.

P.G.