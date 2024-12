Prima Categoria. Savarna, gol-vittoria all’ultimo minuto. Il Savio cade in casa

Nel girone G continua il duello al vertice Savarna-Bagnacavallo, entrambe vittoriose.

Prima Categoria (15ª giornata).

Girone G: Bagnacavallo-Marina 3-1 (4’ pt Camara (B), 35’ pt Ndiaye (B), 27’ st Bernabei (B, foto), 31’ st Spurio), Carpena-R. Fusignano 4-3 (1’ pt N. Del Fiore (F), 10’ pt Morandi, 12’ st Spighi, 14’ st Chiadini, 20’ st Nicoletti (F), 28’ st Merli (F), 47’ st Agazzi), F. Ghiaia-Modigliana 2-1 (30’ pt Baldoni (M), 27’ st Ricciardi, 45’ st rig. Castagnoli), Meldola-Only Sport Alf. 3-0 (1’ pt Morgagni, 6’ pt Cigni, 60’ st Cader), Pianta-S. Sofia 0-1, Savio-S. Vittore 0-2 (20’ pt e 45’ pt Totaro), Sp. Predappio-S. Pancrazio 1-1 (24’ pt Liborio (SPr), 47’ st Gioia), Vecchiazzano-Savarna 0-1 (45’ st Okoh).

Classifica: Savarna 29; Bagnacavallo 26; S. Vittore 22; R. Fusignano, F. Ghiaia 20; Vecchiazzano 19; S. Sofia, Savio 18; Sp. Predappio, Modigliana 17; Carpena, Pianta, Meldola, S. Pancrazio 16; O. Sport 15; Marina 7.

Girone F: Cotignola-Fly 3-2 (23’ pt rig. Fiorillo (C), 44’ pt Sabattani (C), 21’ st Alberoni, 42’ st Faucio (C), 45’ st Cottone), Pontevecchio-Virtus Faenza 4-1 (15’ pt G. Zaccherini, 20’ pt Sartoni (VF), 45’ pt rig. e 5’ st Marku, 44’ st D’Onofrio).

Classifica: T. Pedagna 28; Dozzese 27; Basca 25; Pontevecchio 24; Fly, Cotignola 21; R. Molinella 20; C. del Rio 19; Fontanelice 18; Funo, Libertas 16; P. Bubano 15; Savena 13; Murri 11; V. Faenza 10; Fossolo 7.

u.b.