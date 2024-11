Prima categoria. Scarlino, nulla da fare. La Coppa finisce

Lo Scarlino saluta la Coppa Toscana di Prima categoria. I maremmani sono stati sconfitti 2-0 sul campo del Donoratico in una sfida purtroppo condizionata dalle defezioni dovute al turno infrasettimanale.

Due sconfitte in pochi giorni per lo Scarlino contro il Donoratico, insomma, visto come già domenica la formazione di mister Giacomini si era imposta 1-0 in campionato. I giallorossi non sono riusciti quindi a "vendicare" il ko di domenica.

DONORATICO: Giusti, Del Soldato, Lupi, Pieroni, Di Batte, Hilale, Taddei, Mori, Pellegrini, Berretti, Donati. A disposizione: Rossi, Spagnoli, Rispoli, Saidy, Fondelli, Balleri, Costalli, Scateni. All. Giacomini.

SCARLINO: Bigoni, Ciurli, Moretti, Fabbri, Montomoli, Battaglini, Calabrese, Zaccaria, Vento, Bigliazzi, Monterisi. A disposizione: Buzzegoli, Antonini, Mogavero, Sacchelli. All. Valvani.

Arbitro: Slovelli di Pisa.

Reti: 30’ Pieroni, 20’st Berretti.