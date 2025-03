Prima Categoria: se oggi batte la Ceretolese è promosso matematicamente. Altrimenti deve attendere o sperare che il Persiceto freni. Conto alla rovescia per il Gallo: la festa è vicina

E’ conto alla rovescia in casa granata, il Gallo ha l’opportunità di conquistare la Promozione con tre giornate di anticipo, avendo dieci lunghezze di vantaggio sul Persiceto, sconfitto domenica nello scontro al vertice. Dovrà però vincere a Ceretolo, vicino a Castenaso, oppure sperare in un inciampo del Persiceto contro lo Sporting Vado. "E’ il nostro primo match point – è la speranza di Sergio Zambrini, (nella foto) l’allenatore – dobbiamo portare a casa l’intera posta e non guardare cosa fanno gli altri. Con tre punti saremmo matematicamente promossi; per me sarebbe la prima volta, come molti altri di noi. Il gol di Skabar che ci ha permesso di ribaltare il risultato di domenica contro il Persiceto ci ha aperto la strada alla categoria superiore. Adesso sta a noi: il destino è nelle nostre mani". All’andata il Gallo giocò di sabato e si impose 2-1, con qualche patema nel secondo tempo. Indisponibile il difensore centrale Vitali, rientrano dalla squalifica Bogdan e Alessandro Coraini. Il Persiceto ha un solo risultato a disposizione: dovrà vincere dallo Sporting Vado.

Copparo a Ravarino con il rientro di Taribello e Spanò, ancora indisponibili Pillan, Marco e Jacopo Benini. "Siamo a -3 dal Ravarino – spiega Sergio Cestari, l’allenatore – abbiamo l’opportunità di agganciarli oppure di ripiombare nei playout. Affrontiamo una squadra che accetta il confronto sul piano del gioco, si avvale di giocatori di categoria superiore, alcuni come Cocchi e Pedrazzi, li ho già allenati. E’ una squadra che non molla mai, come ha dimostrato domenica, andando a vincere al 90’ ad Ambrogio".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume riceve l’Airone nello scontro diretto per la salvezza; l’Amici di Stefano sarà a Sala Bolognese sul sintetico. Stesso terreno di gioco, ma ad Anzola, per la Codigorese di Diego Grassi, mentre il Pontelagoscuro riceverà il Galeazza.