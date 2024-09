Prima Categoria. Serricciolo al lavoro: "Campionato tosto»

La preparazione del Serricciolo sta continuando senza sosta e il lavoro svolto dai gialloblù si sta facendo sempre più intenso. "I ragazzi si stanno impegnando - afferma il segretario e storico dirigente Andrea Gilli – perché sanno che li aspetterà un campionato più tosto e complicato. Dovranno necessariamente fare meglio rispetto alla passata stagione per ottenere una salvezza tranquilla, evitando inutili sofferenze".

Le favorite? "Capannori, Corsagna, Montignoso, senza dimenticare la Folgor Marlia che non solo ha cambiato allenatori, ma che si è anche notevolmente ringiovanita, inserendo nella propria rosa ragazzi di talento. La concorrenza sarà quindi agguerrita, ma noi dovremo cercare di non farci intimorire e di dimostrare il nostro valore". Dello stesso avviso anche mister Borghetti che si focalizza sulle qualità della propria squadra: "Ho a disposizione una rosa completa fatta di uomini che sanno fare gruppo e che sanno stare insieme. I nuovi arrivati hanno voglia di riscattarsi e questo è un aspetto da non sottovalutare. Sarà molto utile per riuscire per fare un campionato dignitoso in linea con le nostre potenzialità". La difesa dei galletti si è indubbiamente rafforzata con gli acquisti di Guelfi, Mosti e Berti che garantiranno sicurezza ai due portieri Gabrielli e Tonelli. A centrocampo Lazzoni e Bondielli proveranno a servire in attacco Shqypi, Maggiore e Mancini, l’ultimo arrivato in ordine di tempo, classe ’95 ex Romagnano. Giocatori che insieme ai tanti riconfermati proveranno a dare del filo da torcere alle avversarie. A guidare i compagni sempre capitan Lisi che al momento è infortunato, ma che è deciso a recuperare per la prima giornata di campionato.

"Sono molto contento di poter capitanare questo gruppo – dichiara – che è giovane, compatto e ben costruito. Siamo tutti determinati a disputare una stagione di buon livello".

Ilaria Gallione