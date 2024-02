Prima categoria. Settempeda e Vigor Montecosaro sono condannate a vincere

ùMACERATA

Prosegue a distanza il duello tra la capolista Settempeda e la Vigor Montecosaro, divise da un solo punto nel girone C di Prima categoria. Fabio Carucci, allenatore della Folgore Castelraimondo, presenta le gare di questo turno.

Folgore Castelraimondo-Caldarola: "Per la terza volta affrontiamo un avversario che ha cambiato guida tecnica, noi dobbiamo vincere per salvarci e anche per rimanere attaccati ai playoff".

Montecassiano-Esanatoglia: "Gli ospiti hanno elementi di valore ma sono tuttavia ultimi, vedo favorito il Montecassiano e metto 1".

Passatempo-San Claudio: "È sempre un’impresa vincere a Passatempo. Si sfidano squadre arcigne, quadrate e ben messe in campo, potrebbe venire fuori un pareggio".

Pinturetta Falcor-Urbis Salvia: "È una Pinturetta Falcor in ripresa, dall’altra parte c’è un’Urbis Salvia che ha infilato una serie di risultati utili. Anche in questo caso non mi sorprenderei affatto se la partita finisse con un pareggio".

Portorecanati-Camerino: "Il Portorecanati è una formazione molto offensiva che gioca un ottimo calcio, dall’altra parte c’è un Camerino ricco di nomi che però ha bisogno di punti. È la classica gara da tripla".

Settempeda-Montecosaro: "Sulle ali dell’entusiasmo la capolista Settempeda non si lascerà sfuggire l’occasione per allungare il passo, per di più giocando in casa, sfruttando l’ottimo momento: 1".

Vigor Montecosaro-Cingolana San Francesco: "La Cingolana San Francesco è una formazione di tutto rispetto, è ben messa in campo, accusa qualche assenza per squalifica. Dall’altra la squadra di casa deve vincere per restare aggrappata alla capolista Settempeda che ha un punto di vantaggio: dico 1".

Montemilone Pollenza-Elite Tolentino: "Il Montemilone Polenza sembra che ora abbia trovato la soluzione per fare quadrare i conti e la vedo favorita in questa gara: 1".