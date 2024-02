Prima categoria. "Sfida d’alta classifica, la Settempeda può fare il blitz a San Claudio»

A San Claudio si gioca il match clou della 20ª giornata di Prima categoria perché i locali, terzi in classifica, ricevono la visita della seconda della classe a un punto dalla vetta. Ecco il turno presentato dal tecnico Angelo Ortolani, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia.

Caldarola-Pinturetta Falcor: "È uno spareggio: i locali non possono perdere questa occasione per non farsi risucchiare nella zona playout: 1-X".

Camerino-Vigor Montecosaro: "La classifica non rispecchia il valore del Camerino che meriterebbe un’altra posizione. Oggi avrà di fronte la Vigor che va a mille. Tutto sommato la partita può finire in parità".

Cingolana San Francesco-Folgore Castelraimondo: "La Cingolana sta centrando l’obiettivo avendo fatto bene le ultime gare, la Folgore aveva programmato i playoff che ora sono lontani. Il pareggio è un risultato che non serve a nessuno, metto 1-2".

Elite Tolentino-Passatempo: "L’Elite era partita con determinate ambizioni e ora si trova nella terra di nessuno essendo lontano l’obiettivo playoff. Affronta una squadra esperta come Passatempo, ma può anche contare sul fattore campo: 1-X".

Esanatoglia-Montemilone Pollenza: "L’Esanatoglia deve per forza vincere per non compromettere la possibilità di fare i playout, ma attenzione al Montemilone che è una squadra forte. È una gara da 1-2".

Montecosaro-Portorecanati: "Il Montecosaro ha cambiato guida tecnica e ciò provoca una reazione, Portorecanati affronterà la partita per i 3 punti. Può uscire il pareggio".

San Claudio-Settempeda: "La Settempeda vi arriva dopo avere infilato una serie di vittorie e cercherà i 3 punti per provare a salire in vetta. Attenzione al San Claudio che sul suo campo ha conseguito tanti risultati: X-2".

Urbis Salvia-Montecassiano: "Il Montecassiano farà di tutto per restare nella zona playoff, l’Urbis Salvia vorrà difendere a tutti i costi la salvezza senza passare dai playout: X".