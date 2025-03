Prima categoria. Sfida di vertice. Gallo-Persiceto. Derby Copparo-Ponte

Può valere un’intera stagione la sfida d’alta quota in programma oggi tra la capolista Gallo e il Persiceto secondo in classifica. Domenica scorsa nonostante il Gallo avesse cantato tre volte e con tripletta del nuovo acquisto Berto, era stato sconfitto 4-3 dall’Anzolavino. Un passo falso che non ha compromesso la classifica: i granata conservano il primato con 7 punti di vantaggio, ma il margine si sta assottigliando. "E’ la partita dell’anno – evidenzia il presidente Carlo Baldissara – Il Persiceto arriverà carico per aver vinto lo scontro diretto e proverà a sfruttare lo scontro al vertice per riaprire i giochi in chiave promozione. Purtroppo saremo senza due pedine importanti come Niezhentsev e Alessandro Coraini, squalificati". Non sta nella pelle Tommaso Panzavolta, capocannoniere della squadra: "Mi manca un gol per raggiungere la doppia cifra, obiettivo che spero di centrare nel big match. Lo scontro diretto è l’occasione per chiudere il campionato. Troveremo di fronte una squadra tosta, di gran lunga la miglior difesa del girone, noi siamo più bravi a fare gol. Miglior attacco contro la miglior difesa: di meglio non c’è". Molto interessante il derby Copparo-Pontelagoscuro. Martedì i rossoblù sono stati acciuffati sull’1-1 proprio nell’ultimo minuto di recupero su calcio di rigore dal Galeazza. C’è il derby salvezza a Codigoro, che riceve il Santa Maria Codifiume, infine l’Amici di Stefano ospita ad Ambrogio il Ravarino.