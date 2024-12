Prima categoria: sfide decisive per Acquaviva e Badesse nel weekend

Un quartetto tutto senese occupa le prime posizioni del girone F del campionato di Prima categoria. Domani la capolista Acquaviva ha un impegno non facile a Tegoleto, così come l’Atletico Piancastagnaio che dovrà fare attenzione in casa del Montalcino. Lo stesso Torrenieri, pur favorito, non ha già i tre punti in tasca in casa con il Ponte d’Arbia. Non dovrebbe avere problemi il San Quirico in trasferta contro l’Arezzo F.A., così come punta alla vittoria l’Amiata che riceve lo Spoiano.

Nel girone C scontro al vertice al Daniele Berni, dove la capolista Badesse affronta l’Orbetello secondo in classifica, staccato solo di un punto. Partita da brivido! Il Pianella, intanto, va a Pomarance mentre la Valdelsa si divide nel derby Casolese-San Gimignano. Il Gracciano deve dare il meglio di se stesso per far bene a Monterotondo. E il Radicondoli? Ha un’ottima occasione a Sant’Andrea, contro una squadra che non ha mai vinto…